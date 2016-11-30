Депутаты хотят защитить ипотечников от увольнения

Стоило бы подумать еще и о повышении их зарплаты и продвижении по служебной лестнице В Думу внесен законопроект, запрещающий увольнять «работника, имеющего обязательства по договору об ипотеке жилого дома или квартиры за первично приобретенное им в собственность жилое помещение». Правда, требование это не абсолютное, увольнять нельзя по сокращению штата и в связи с несоответствием занимаемой должности или недостаточной квалификацией. То есть за прогулы, например, можно выгонять даже ипотечников, купивших жилье на первичке. Определенная логика в этом есть. Если работодатель нанял неквалифицированного работника, несоответствующего должности, то это его, работодателя, ошибка: надо было смотреть, кого берешь. Что касается сокращения штатов, то при прочих равных ипотечник получит некоторые преимущества, но не эксклюзивные: «При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным — при наличии двух или более иждивенцев; лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы…» Правда, даже если этот закон примут, особенно радоваться ипотечным заемщикам не стоит. И уж тем более не надо бежать за ипотекой как защитой от потенциального увольнения. Дело в том, что, согласно трудовому законодательству, и сегодня уволить сотрудника не так-то просто. А главное, что этот закон ничего не говорит о зарплате сотрудника, имеющего ипотеку. Ведь его можно вынудить написать заявление по собственному желанию, снизив зарплату до минимального зарплатного уровня, который устанавливается регионами (в Москве, например, он составляет 17,3 тыс. рублей) и с большой долей вероятности окажется меньше ежемесячного платежа по кредиту.