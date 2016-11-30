Готовит ли рубль сюрпризы под Новый год?

Здесь также нет ни единого намека на какие-то серьезные движения. Судя по всему, котировки пары доллар/рубля так и останутся где-то в этом диапазоне. Мы видим, что самые крупные позиции - путы в 62-страйке, но для того, чтобы они принесли существенную прибыль, нужно, чтобы рубль за оставшееся время довольно сильно укрепился. Если этого не произойдет, эти путы будут выступать как раз опционным барьером, то есть ниже котировки пары пойти не должны.