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Готовит ли рубль сюрпризы под Новый год?

30 ноября 2016, 16:54
Есть одна почти смертельная угроза
Сюжет
В России

Российская валюта с мая торгуется достаточно стабильно, во всяком случае из определенного диапазона рубль в паре с евро и долларом не выходит, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Стоит ли ждать каких-то всплесков волатильности до конца года?

Так называемых "пожаров" на российском валютном рынке в последние годы было предостаточно, поэтому опасения есть всегда. Другой вопрос, что Банк России уже достаточно давно изменил свою тактику и старается не допускать резких колебаний рубля.

Впрочем, еще в ноябре мы видели легкую панику на рынке, но для этого были веские основания: победа Дональда Трампа на президентских выборах в США вызвала бурную реакцию на всех рынках без исключения, так что здесь удивляться не стоит.

Сейчас, за месяц до Нового года, основная угроза для рубля исходит от нефтяных цен. Завтра состоится ключевое нефтяное событие года - саммит ОПЕК, на котором наконец решится, будет достигнуто соглашение об ограничении добычи или нет, а если да, то на каком уровне и с какими условиями.

Про рынок нефти можно говорить сколько угодно, проще дождаться окончательного решения. Мировые СМИ каждый день вбрасывают новую информацию от своих источников, и никто не знает, где на самом деле правда.

Поэтому лучше наблюдать непосредственно за рублем и за расстановкой сил на российском валютном рынке. Мы уже не раз обращались к статистике по позициям юридических лиц на срочном рынке Московской бирже. И хотя порой она может вводить в заблуждение, в среднесрочной перспективе она все же дает более или менее верное представление о будущих движениях.

На данный момент мы снова видим значительный перевес на стороне тех, кто играет на укрепление рубля, то есть количество коротких позиций во фьючерсе на валютную пару доллар/рубль превышает количество длинных: 1,684 млн контрактов против 1,059 млн контрактов. К слову, частные трейдеры практически единодушно играют против рубля, но сложно вспомнить, когда правда была на стороне мелких игроков.

Впрочем, здесь есть один нюанс. В конце октября, когда рубль тестировал годовые максимумы, перевес в позициях юридических лиц также был на стороне тех, кто играл на укрепление рубля, но в итоге мы увидели резкую волну ослабления национальной валюты, хотя она и не получила продолжения, во всяком случае пока.

На рынке опционов, который также может дать много полезной информации, до конца года осталась одна серия - квартальная. Опционы истекут в середине декабря, как что торговать осталось, по сути, чуть более двух недель.

Здесь также нет ни единого намека на какие-то серьезные движения. Судя по всему, котировки пары доллар/рубля так и останутся где-то в этом диапазоне. Мы видим, что самые крупные позиции - путы в 62-страйке, но для того, чтобы они принесли существенную прибыль, нужно, чтобы рубль за оставшееся время довольно сильно укрепился. Если этого не произойдет, эти путы будут выступать как раз опционным барьером, то есть ниже котировки пары пойти не должны.

Конечно, население уже привыкло к тому, что рубль может преподнести неприятные сюрпризы, а аналитики очень любят соревноваться в прогнозах на тему ослабления рубля, но в данном случае можно предположить, что российская валюта до конца года все же сохранит стабильность.

Из фундаментальных факторов стоит выделить достаточно большие погашения российскими компаниями внешних займов, на это потребуется валюта, хотя, возможно, они уже накопили необходимый объем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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