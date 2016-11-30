На Русском молодые ученые креативно представили свои проекты

24 ноября в кампусе ДВФУ состоялась научная «битва» Science Slam. Science Slam - проект, цель которого - дать молодым ученым площадку, где они могут рассказать о своих исследованиях и разработках. Выступления участников ограничены во времени - выделяется всего десять минут каждому спикеру, который в жанре stand up делится своими наблюдениями со слушателями. Сама презентация проходит в научно-развлекательном стиле в неформальной обстановке. А лучшего спикера выбирают аплодисментами. Идея такого формата популяризации науки появилась в Германии в 2006 году. Эта задумка быстро нашла своих слушателей. Сегодня Science Slam регулярно проводится в двадцати немецких городах и ряде европейских стран. В России впервые это мероприятие прошло 2012 году в Парке Горького. Инициатором был Германо-российский форум. Действие мероприятия «Science Slam Владивосток» происходило на восьмом этаже главного корпуса в кафе Star Coffe, где собралось достаточно много слушателей. Первым из шести спикеров был Артур Нагапетян, который выступил с темой «Кошмар на улице спекулянтов». Второй участник Артём Фролов рассказал о том, «как встретились ученый и буддист». Студенты Нарек Игнатов и Олег Рудзейт представили свою разработку вечного двигателя. Прекрасные представительницы «битвы» Екатерина Бушина и Ксения Нижельская поделились мнениями на социально важные темы: ориентирование в городе и качество общепитов. Победителем Science Slam стал Данил Фонов. Молодой ученый рассказал о «биопротезировании верхних конечностей» и поделился своими планами по внедрению разработки. Юлия ИЛЬС. Газета «Золотой Рог», Владивосток.