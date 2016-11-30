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Премьер Медведев считает тревожным звонком снижение доли кредитов МСП

30 ноября 2016, 11:00
Премьер-министр РФ назвал тревожным снижение доли кредитов малых и средних предприятий в общем кредитном портфеле банков
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Банки

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ назвал тревожным снижение доли кредитов малых и средних предприятий в общем кредитном портфеле банков в 2015 году по сравнению с предыдущим годом. «Также есть и проблемы с доступом к финансовым ресурсам. К примеру, доля кредитов для малых и средних предприятий в общем портфеле банков в 2014 году составляла 21,5%, а в 2015 году снизилась практически до 17%. Это тревожные сигналы, нам необходимо скорректировать в этом смысле экономическую политику и создать условия для увеличения (числа людей, занимающихся малым бизнесом. - Ред.), особенно начинающих бизнесменов», - сказал Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По словам премьера, государство продолжит расширять доступ малых и средних предприятий к закупкам государственных компаний и инфраструктурных монополий.

«Что здесь государство может предложить. Во-первых, необходимо снижать административную, регуляторную нагрузку в отношении бизнеса, особенно на начальном этапе. Во-вторых, необходимо расширять доступ малых предприятий к закупкам государственных компаний и инфраструктурных монополий, эта линия будет продолжена», - добавил Медведев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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