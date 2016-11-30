Приморцы, отложившие налог за имущество на последний день, пойдут платить сквозь пургу

Россияне должны заплатить имущественные налоги до 1 декабря. В ФНС добавили: чтобы избежать просрочки, граждане должны уложиться в срок до пятницы. Дедлайн: ноль часов, ноль минут 2 декабря. Речь о трех налогах: о транспортном, о земельном и о налоге на имущество, говоря проще, на недвижимость. В этом году ответственность за их уплату полностью легла на плечи граждан. То есть если раньше можно было сослаться на то, что уведомление не пришло, то теперь, если россиянин так и не обнаружил в почтовом ящике письмо счастья, то это его проблема. Человек должен был самостоятельно обратиться в налоговую и поинтересоваться, почему он до сих пор не знает, сколько должен государству.