В Приморье "банки буквально уничтожают малый и средний бизнес"

Негативное влияние санкций Запада на свой бизнес в 2016 году отметили 40% руководителей малого и среднего бизнеса в России. Больше всего пострадал именно средний бизнес, ведь он в большей степени интегрирован в мировую экономику. Несмотря на сложившуюся ситуацию, лишь каждый десятый опрошенный предприниматель планирует обратиться за государственной поддержкой, остальные же полагаются на собственные силы. Такие данные обнародовал Аналитический центр НАФИ, пишет Деловая газета "Золотой Рог". По сведениям специалистов центра, лишь 16% предпринимателей РФ прогнозируют рост прибыли в этом году. Большая же часть (39%) рассчитывает хотя бы сохранить результаты на уровне 2015 года. Из опрошенных 27% ожидают получить от бизнеса меньше денег. Самое печальное в том, что каждая десятая компания России, а это 11% опрошенных, вовсе не ожидает к концу года какой-либо прибыли. Важно, что чем меньше предприятие, тем чаще предприниматели прогнозируют такой сценарий: 12% компаний малого бизнеса против 7% средних. Как отмечают эксперты центра, в сложившейся ситуации механизмы государственной поддержки выходят на первый план и становятся как никогда актуальными, однако их эффективность в России низка: целых 40% МСП ничего не знают о мерах господдержки. - Незнание возможностей таких программ, а также их нацеленность на ограниченную аудиторию приводят к тому, что программы пока не пользуются спросом, - отметила руководитель направления корпоративных исследований Аналитического центра НАФИ Ольга СТАСЕВИЧ. Для избранных В Приморье только компании-производители более-менее информированы о мерах государственной поддержки, а некоторые даже рассматривают ее как реальный механизм развития своего бизнеса в сложных экономических условиях. - О мерах государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в Приморье знаю, информирован хорошо, - отмечает генеральный директор компании «Дальгеоком» Денис КОРОЛЕВ. – Предлагается помощь как на краевом, так и на городском уровне. Как мне самому кажется, информация о механизмах господдержки не засекречена и вполне доступна всем представителям бизнеса: при желании найти эту информацию не составляет труда. Кроме того, меры поддержки МСП я считаю «живыми»: они работают, и тому есть подтверждающие примеры. Генеральный директор ООО «Аргус-Арт» Владимир ПРОКУРОВ считает, что информации о мерах господдержки у компании «вообще ноль». - Я бы согласился с тем, что государственная поддержка – это что-то абстрактное, мало известное, но, возможно, так происходит в силу специфики работы в нашей компании. Проектная деятельность все-таки довольно специфична: мы работаем с клиентами по предоплате. Да, время сейчас нелегкое, держаться непросто. Но какая тут может быть господдержка? – задается вопросом Прокуров. - С государственными заказами по проектированию также стараемся не связываться: дело в том, что конкурсы превращаются в полную ахинею, при которой ради получения госзаказа некоторые компании демпингуют и, вместо первоначальных трех миллионов, к примеру, просят один миллион за свою работу. Надо ли говорить, что работа в итоге выходит некачественная? По таким проектам порой невозможно ничего построить. И как доказать потом, кто в этом виноват? По мнению президента Ассоциации мясопереработчиков Дальнего Востока Павла КИТАЕВА, меры господдержки в Приморье работают для избранных, в частности для производителей, экспортеров и др. Для тех же, кто в этот круг не входит, господдержка – понятие далекое от реальности. - О мерах поддержки, возможно, и сообщается неплохо, но, опять же, смотря кому. К тому же нужно анализировать: в чем суть и польза каждой отдельной меры? Если брать всевозможные тренинги и семинары, которые сегодня активно проводятся местными органами власти, то я не считаю такие меры эффективными. Помощь в вопросах документации и в ряде других вопросов, сопряженных с экспортной деятельностью, скорее актуальна для начинающих бизнесменов. Компаниям «со стажем» такая помощь вряд ли нужна: у них в этом плане уже все налажено. А какая помощь им нужна? Им нужны благоприятные условия для ведения бизнеса в регионе, а это большая, комплексная, по большей части практическая работа. Сегодня наибольшая поддержка в Приморье оказывается компаниям-производителям пищевой продукции, а также компаниям-экспортерам. На «Портале малого и среднего предпринимательства Приморского края» (о котором, кстати, известно далеко не всем предпринимателям) можно узнать об условиях, на которых производителям и экспортерам предоставляются государственные субсидии, а также финансовая помощь по возмещению части затрат, связанных с производством инновационных товаров (работ, услуг) и (или) внедрением технологических инноваций. На портале также сообщается, что субсидии можно получить и с целью возмещения затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), и с целью возмещения части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства не ранее 1 января 2014 года, и с целью возмещения затрат, связанных с выполнением обязательных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Кроме того, портал сообщает о возможности финансовой поддержки организациям, создающим инфраструктуру поддержки субъектов МСП. В этом случае организациям возмещают часть затрат на устройство мероприятий по повышению эффективности и конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. Под мероприятиями имеются в виду те самые семинары и тренинги для начинающих предпринимателей, а также издание информационно-справочных пособий. В информационный вид господдержки входит одна-единственная программа по «формированию положительного образа предпринимателя, популяризации предпринимательства». Интересно, что в реестре субъектов получателей поддержки, размещенном на портале, числится 761 предприятие Приморья, которые эту поддержку с 2012 года получили или получают до сих пор. Среди получателей, помимо небольшого количества производителей и экспортеров, рекламные агентства, продавцы автозапчастей, ресторанные агентства, частные медицинские центры и другие компании. Директор ООО «Агро-Амур» Сергей ДУДНИК, в свою очередь, считает, что господдержка в Приморье на сегодняшний день – то, что реально работает. «Если брать сектор сельского хозяйства, то в этой сфере государство на краевом уровне оказывает хорошую, реально полезную помощь. Я говорю об этом основываясь на личном опыте. Да, нужно выполнить ряд условий, чтобы получить эту поддержку, да, не для всех выполнить такие условия будет легко. Но сделать это – вполне реально», - говорит глава агрокомпании. Кредиты неподъемны Если к механизмам господдержки в Приморье предприниматели относятся неоднозначно, то по поводу кредитов большинство сошлось во мнении об их неподъемности. - Около половины (48%) опрошенных представителей МСП считают стоимость привлечения внешнего финансирования излишне высокой, - отметили в Аналитическом центре НАФИ. - Кредиты все еще слишком дороги для МСП, которые привыкли обходиться собственными силами и пользуются поддержкой только в случае реализации инвестиционных проектов. По мнению предпринимателей Приморья, банки буквально уничтожают малый и средний бизнес. - Сегодня процентные ставки по кредитам для предпринимателей просто неподъемны в Приморье, - уверен Сергей Дудник. – Чтобы получить кредит к тому же нужно оставлять «драконовские» залоги. Это просто разорительно, поэтому кредитование в ближайшем будущем для своего бизнеса я не рассматриваю. - Кредиты малому и среднему бизнесу сегодня очень дорогие, - согласен Павел Китаев. – Поэтому кредитование, мягко говоря, не лучший вариант на общем фоне падения рынка мясопереработки, к примеру. Здесь заняты более-менее крупные компании, которым кредиты зачастую не нужны, а компаний поменьше уже практически не осталось. Не брать кредиты старается и Владимир Прокуров. «Только в самом крайнем случае. Система нашей работы основана на авансах, и это играет в нашу пользу. Не дай бог сегодня связаться с кредитованием», - отмечает глава проектной компании. - Кредитование как вариант рассматриваю, - высказался Денис Королев. – Если нужно, всегда можно добиться получения заемных средств. Да, вам вытреплют все нервы, извлекут из вас душу, но кредит дадут. Однако в данный момент мой бизнес в этом не нуждается – я стараюсь обходиться без заемных средств. Последний раз брал кредит около пяти лет назад. Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.