В Приморье комбикорма смыло тайфуном

Потери урожая от стихии в Приморском крае могут осложнить ситуацию с обеспеченностью кормами на приморских животноводческих предприятиях и в личных подворьях. Как ранее сообщалось, в результате тайфуна «Лайонрок» в крае было подтоплено в общей сложности более 28,5 тыс. гектаров посевов. В некоторых районах, пострадавших в наибольшей степени, ситуация особенно сложная. Например, в Чугуевском районе площадь погибших посевов составила свыше 2,2 тыс. га, сумма ущерба превысила 45 млн рублей. Кроме того, на некоторых участках общей площадью около 700 га предстоит восстанавливать плодородный слой, на что потребуется порядка 1,4 млн рублей. Все эти обстоятельства привели к существенным потерям кормов для животных в этом году. По оценкам чугуевской администрации, грубых кормов район утратил более 150 тонн. Потери в рамках привычных цифр Многие хозяйства в результате обрушившегося тайфуна в крае лишились уже заготовленного в рулонах сена. Местами оно просто пропало в результате переувлажнения, но значительная часть сена была унесена потоками воды. В крае уже предприняты некоторые шаги для смягчения последствий. Как сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в департаменте сельского хозяйства и продовольствия, для ЛПХ сейчас готовится поставка бесплатного сена, доставленного в Приморье из других регионов страны. Кроме того, в правительстве РФ лежит на рассмотрении документ, который в случае его подписания позволить осуществить поставку в край 50 тыс. тонн фуражного зерна и комбикормов по нулевому ж/д тарифу. Но, несмотря на потери, сами сельхозпроизводители не считают ситуацию катастрофической. В целом показатели потерь не выходят за рамки привычных ежегодных цифр. «Да, было сложно, - рассказал «Золотому Рогу» фермер из Хорольского района, - но у нас год от года не легче, потому что в общем система земледелия нарушена из-за того, что давно уже не производились мелиоративные работы. А у нас все-таки болотистые земли и без мелиорации в случае стихии становится очень тяжело. Сейчас происходит, по сути, вторичное заболачивание, поэтому нас, край в целом, топит постоянно». Но территории, где собственно расположены крупные животноводческие хозяйства, эта стихия затронула в меньшей степени. По большому счету тайфун ударил по тем районам, где животноводства осталось мало. Пикантность ситуации, уверяют фермеры, заключается в том, что тайфун, по сути, открыл возможность получить корма при нулевом железнодорожном тарифе тем животноводческим хозяйствам, которые, не имея собственных полей, ежегодно покупали их без всякой льготы. Впрочем, кто конкретно станет получателем кормов, пока не ясно. Алтай диктует цену А между тем многие хозяйства, не дожидаясь помощи, сейчас самостоятельно решают проблемы с обеспеченностью кормами. По словам главы КФХ в том же Чугуевском районе Эдгара АКОПЯНА, тайфун смыл в их хозяйстве 80% урожая. «Мы свое стадо коров в 200 голов всегда содержали на своих кормах, а излишки даже продавали. Но сейчас, когда кукуруза на силос вся ушла под воду, главная задача – удержать поголовье, о хорошей доходности в этом году речь не идет», - говорит фермер. Решена проблема и в свинокомплексе компании «Грин Стар 3». По словам директора Валерия ВАЙНЕРА, их уже закупили в достаточных количествах, чтобы свинокомплексу пережить зиму. Подавляющее большинство закупаемых хозяйствами края кормов производится в Сибири, на Алтае и в Амурской области. Поэтому рынок комбикормов представлен здесь по большому счету не местными продуктами. Приморских производителей можно пересчитать по пальцам, но даже среди них практически нет промышленных предприятий. Исключение составляет открывшийся пару лет назад комбикормовый завод в Лесозаводске, принадлежащий компании «Спасский бекон». По словам сельхозпроизводителей, это единственный сегодня поставщик на местный рынок качественных кормов, продукция которого производится по промышленным технологиям. Впрочем, собственное промышленное производство комбикормов есть практически в каждом крупном животноводческом предприятии, даже там, где нет земли, а значит, и собственного производства сырья, например на крупных приморских птицефабриках. Тем более это производство существует на предприятиях с замкнутым производственным циклом, с засеянными под производство зерна тысячами гектаров, например на свинокомплексе «Мерси Трейд» или молочном комплексе «Грин Агро». Но даже если учесть объемы этих производителей, Приморский край, по экспертным оценкам, не более чем на 30-35% обеспечен собственными кормами. «У нас рынка комбикорма как такового нет, - говорят сельхозпроизводители, - в крае есть несколько небольших заводов комбикормовых, но в целом нам цену и ассортимент диктует Алтай. Конкурировать с алтайскими поставщиками ни один из наших производителей не сможет. Почему? На Алтае производят муку, там работают мучные заводы. В результате переработки пшеницы в муку остается много пшеничных отходов и пшеничных отрубей. И именно из этих отходов, цена на которые несопоставима с ценой на зерно, строятся практически все виды комбикормов, которые у нас продаются. При этом такие корма имеют минимальное количество питательности, потому что отруби малоценны для животных. Но они имеют при этом и цену низкую. К сожалению, животноводы на качество часто не обращают должного внимания». В то же время гендиректор компании «Россельхозснаб-Приморье» Владимир КОМАРОВ говорит о том, что с коммерческой точки зрения сегодня выгоднее вести корма с Алтая, чем работать с местными производителями. «У сибирских производителей недорогая закупочная цена, а у наших переработчиков себестоимость на порядок выше, что и определяет цену. Объемы производства также несопоставимы. Там средний комбикормовый завод выпускает 60 тонн продукции в сутки и, соответственно, предоставляет скидки за объем при реализации. А наш небольшой цех производит в лучшем случае 2 тонны. Если бы тариф ж/д был ниже, то наши фермеры, наверное, овес вообще перестали бы выращивать. К нам много приходит предложений из Сибири и Алтая по комбикормам, а вот местные производители не проявляют интереса к сотрудничеству. Мы предлагали им услуги по реализации, но у них жесткие требования: мы должны им сразу выплатить всю сумму, без отсрочки. Поэтому работаем с местными фермерами только иногда, например по бартеру, когда они берут какой-то другой товар у нас или с отсрочкой платежа приобретают товар, потом по мере сбора урожая рассчитываются с нами культурами. В основном мы ориентированы на частника», - рассказал Деловой газете «Золотой Рог» Владимир Комаров. Недоступный шрот По данным компании «Россельхозснаб-Приморье», спрос на комбикорма по сравнению с прошлым годом вырос примерно на 20%, выросла и цена в среднем на 15%. Подорожало также сено. Если в прошлом году его можно было купить по цене 1 тыс. рублей за рулон, то в этом году за такой же рулон продавцы просят 1,2-1,5 тыс. рублей. Но рост этих цен производители связывают не столько с последствиями тайфуна, сколько с ростом затрат на производство зерна. По оценкам компании «Черниговский продукт», себестоимость за год выросла на 30%, при этом цена на зерновые выросла по разным культурам от 10 до 30%. Наиболее востребованными сегодня в крае являются корма для птицы и свиней. Это, очевидно, связано с той динамикой роста в этих секторах животноводства, которую демонстрировала отрасль. Несколько иначе обстоят дела с кормами для крупного рогатого скота. Во-первых, спрос на корма для этих животных подвержен сезонным колебаниям, во-вторых, шрот, который они потребляют, производят в основном в Приморском крае и купить его можно в основном по ценам приморских продавцов. А вот цены эти в последние годы довольно высоки. Некоторые сельхозпроизводители связывают высокие цены на приморский шрот с ярко выраженной тенденцией монополизации этого рынка, которая продолжается уже не один десяток лет. «Шрот всегда был дорогой, а доминирование в этом сегменте рынка Уссурийского МЖК «Приморская соя» привело к тому, что сегодня цена на шрот находится на уровне 35 рублей за кг. Это безумно дорого, но такова цена повсюду в стране. Многие фермеры отказываются от шрота. Мы для себя посчитали целесообразность этих затрат и все же решили его использовать. Правда, покупаем его у частников, перерабатывающих сою на масло. Это более привлекательный продукт, чем у масложиркомбината, по нескольким причинам. Во-первых, частник продает шрот по 28 рублей за кг, во-вторых, есть возможность покупать малыми партиями, и, в-третьих, сама технология у частника такова, что продукт получается более чистым экологически и больше насыщен кислотами», - пояснил фермер из Михайловского района. Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.