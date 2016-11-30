Жителям Приморья стал доступен новый сервис онлайн оплаты госуслуг

Оплату можно осуществлять 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Сервис не требует регистрации и заполнения сложных форм. Процедура оплаты проста и занимает минимум времени. Услуга также адаптирована для использования на мобильных устройствах. Для пользователей организована круглосуточная техническая поддержка.