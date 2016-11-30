Звено модернизированных самолетов перехватчиков МиГ-31БМ получила истребительная авиация в Приморье

В 2016 году планируется полностью заменить авиапарк воинской части, состоящий из истребителей Су-27СМ и истребителей-перехватчиков МиГ-31, на авиационную технику нового поколения. Стоит отметить, что к началу 2016 года летно-технический состав авиаполка полностью завершил процесс переобучения на многоцелевые сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35С, поколения «4++», а также на модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В течение всего 2016 года летный и технический состав полка успешно осваивал новую авиатехнику.