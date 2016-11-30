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Звено модернизированных самолетов перехватчиков МиГ-31БМ получила истребительная авиация в Приморье

30 ноября 2016, 12:18
Авиационный полк, базирующийся на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, получил звено из 3-х модернизированных истребителей-перехватчиков

Авиационный полк, базирующийся на военном аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком, получил звено из 3-х модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Новые самолеты оснащены современным авиационным оборудованием, их поступление — очередной этап в процессе перевооружения истребительного авиаполка. С использованием бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения нового поколения эффективность МиГ-31БМ по сравнению с МиГ-31 выросла в более чем в два раза, рассказала "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга.

В 2016 году планируется полностью заменить авиапарк воинской части, состоящий из истребителей Су-27СМ и истребителей-перехватчиков МиГ-31, на авиационную технику нового поколения. Стоит отметить, что к началу 2016 года летно-технический состав авиаполка полностью завершил процесс переобучения на многоцелевые сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35С, поколения «4++», а также на модернизированные высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ. В течение всего 2016 года летный и технический состав полка успешно осваивал новую авиатехнику.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Приморье#Общество
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