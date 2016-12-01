69 млн человек смогут увидеть амурских тигров в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье

Сихотэ-Алинский заповедник выбран для съемок по ряду причин. «Во-первых, - как говорит Кирен О`Донован, продюсер фильма (на фото), - потому что здесь есть тигры. Мы просмотрели несколько вариантов в Приморском крае и пришли к выводу, что Сихотэ-Алинский заповедник – лучшее место по количеству тигров. Здесь великолепные ландшафты и отлично организованная команда сотрудников заповедника и Общества сохранения диких животных (WCS). Все они нас поддерживают и помогают в создании фильма, ведь съемки были бы невозможны без их поддержки. И это является, пожалуй, главной причиной».