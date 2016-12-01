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Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке зовет рекрутеров в партнеры

1 декабря 2016, 09:00
Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) объявляет о старте партнерской программы для кадровых агентств региона

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) объявляет о старте партнерской программы для кадровых агентств региона. Цель программы - сотрудничество в области обеспечения трудовыми ресурсами предприятий ТОРов, СПВ и инвестиционных проектов, поддержанных государством. Ожидается, что результатом взаимовыгодного партнерства станет повышение эффективности привлечения персонала на предприятия ДФО. На текущий момент банк дальневосточных вакансий Агентства составляет порядка 4 тыс. позиций. Возможный эффект от сотрудничества прокомментировала Виктория МУЗЫЧКИНА, территориальный директор отделений по подбору персонала компании Kelly Services по Сибири и Дальнему Востоку: «Спрос рождает предложение. А значит, у ТОРов и их резидентов появится прекрасная возможность решить первостепенную задачу бизнеса - привлечение кадров». Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

#Новости#Кадровый вопрос#Дальний Восток#Общество
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