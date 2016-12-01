АЛРОСА наторговала во Владивостоке $5 млн

Напомним, что первые торги алмазным сырьем АЛРОСА состоялись во Владивостоке в дни работы Восточного экономического форума. Тогда же деловому сообществу был презентован Евразийский Алмазный Центр. Все 42 выставленных лота (19 алмазов и 23 бриллианта) были проданы, выручка составила $18,254 млн/