Бесплатную землю в Приморье китайцам давать не будут

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уточняет порядок определения территорий, в границах которых не могут располагаться предоставляемые гражданам участки на Дальнем Востоке. Документ устанавливает, что такие территории должны утверждаться законом субъекта РФ, так как законодательный процесс предполагает совместное участие законодательного органа субъекта и его высшего должностного лица. При этом за последним закрепляется право законодательной инициативы.