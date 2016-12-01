Московский банк хочет обанкротить одну из крупнейших компаний Приморья

ДВМП в последние месяцы испытывает проблемы с обслуживанием долга. В мае ДВМП допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не исполнив обязательства по выплате непогашенной части номинальной стоимости на 401,5 млн рублей. Таким образом, у держателей облигаций компании (обеих серий, находящихся в обращении - БО-01 и БО-02) появилось право требовать досрочного погашения бумаг. Эмитент в этой связи инициировал проведение собрания владельцев облигаций, однако владельцы бумаг дважды сохранили за собой право требовать досрочного погашения. В начале ноября транспортная группа также не выплатила купон по еврооблигациям. Речь идет о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 году и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 г.