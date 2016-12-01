Около 450 предпринимателей Приморья обсудят инвестиционной климат

«В этом году мы будем говорить о таких насущных проблемах как совершенствование правовых режимов Свободного порта Владивосток и территорий опережающего экономического развития, поскольку благодаря ним уже созданы уникальные режимы для развития экономики Приморского края и Дальнего Востока и привлечения инвестиций. Существенно выросло количество резидентов таких проектов, но есть ряд аспектов, нуждающихся в дальнейшем урегулировании – это особенности таможенных процедур, вопросы выделения земли и другие. Полагаю, что чем активнее предприниматели региона будут вести диалог с властью, тем эффективнее будет развиваться бизнес, в особенности это актуально сегодня, в условиях кризиса, когда каждая минута на счету и нельзя упускать возможности. И об этом мы тоже поговорим 2 декабря», – подчеркнул он.