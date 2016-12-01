Поправки в закон помогут оформить "дальневосточный гектар" задним числом

По результатам рассмотрения законопроект принят подавляющим большинством голосов: в поддержку законопроекта проголосовало 380 депутатов. По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, «первый опыт применения закона показал, какие аспекты нормативно-правовой базы требуют корректировки и уточнения». «Подчеркну, что именно поэтому проводится поэтапная реализация этого новаторского закона. Новизна регулирования предполагает постепенность внедрения, в ходе которого выявляется конкретная потребность в совершенствовании тех или иных аспектов закона. Совместно с коллегами из Совета Федерации разработан пакет поправок к закону о «дальневосточном гектаре» при активном участии депутатского корпуса», – отметил глава Минвостокразвития. «Законы должны работать, должны приносить пользу конкретным людям. Именно так мы создавали закон о «дальневосточном гектаре». Это прежде всего проект увеличения экономической свободы людей. Мы сейчас добиваемся того, чтобы закон мог работать быстро, чтобы беспрепятственно предоставлять землю гражданам», – отметил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев. Как уточнила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, при доработке закона были учтены как правоприменительная практика, так и предложения дальневосточных регионов, так и федеральных ведомств, сообщается на сайте Минвостокразвития России. По мнению члена Совета Федерации Анатолия Широкова, «закон о «дальневосточном гектаре» представляет собой уникальный нормативный акт». «Это - буквально «живой» закон! Он начался с идеи выделения гражданам России земельного участка на Дальнем Востоке. А сегодня это целый комплекс норм, в целом позволяющих владельцу «гектара» уверенно смотреть в свое дальневосточное будущее. На первом этапе его действие распространялось лишь на жителей девяти пилотных муниципальных образований, сегодня закон «работает» в отношении жителей всех дальневосточных территорий, а через два месяца любой гражданин России сможет воспользоваться им для реализации своих замыслов на востоке России. Таким образом, этот закон живет, растет и содержательно, и территориально», – прокомментировал сенатор. «Развитие Дальнего Востока является важнейшим государственным стратегическим приоритетом и обеспечивается, прежде всего, решениями, позволяющими мотивировать граждан России на желание и личное созидательное участие в жизни региона», - такое мнение высказала вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя поправки в законопроект о «дальневосточном гектаре», принятый сегодня в первом чтении. Как отметил представивший законопроект в Госдуме член Совета Федерации Дмитрий Азаров, «на сегодняшний момент 11 078 заявок подано в соответствии с законом. 8128 заявок – на рассмотрении уполномоченного органа находится. 1896 участков – на стадии заключения договора. 961 участок уже передан в пользования». Николаев Николай, Председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, подчеркнул, что представленный законопроект стал анализом правоприменительной практики закона о «дальневосточном гектаре». «Это само по себе очень важно, потому что нам, конечно, нужны корректно и качественно работающие законы. В этом плане инициатива наших коллег из Совета Федерации, мне кажется, очень своевременна, потому что с 1 февраля закон заработает в полную силу и теперь уже получение земель на Дальнем Востоке будет доступно для всех граждан Российской Федерации», – заявил он. Предлагаемые изменения направлены на усиление роли органов государственной власти в дальневосточных регионах страны в решении вопросов предоставления земельных участков и закрепление исключительно за гражданами Российской Федерации права получать, передавать и наследовать выделенную бесплатно землю. За законодательными (представительными) органами власти закреплено право определять территории, в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование. Речь идет о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях Республики Саха (Якутия), Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области, Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа. В соответствии с законопроектом по указанному вопросу должен приниматься закон субъекта Российской Федерации. При этом в проект закона должны быть внесены согласованные с Минвостокразвития описания местоположения таких территорий, их площадь и основания, по которым они не могут быть переданы в безвозмездное пользование. Уточняются сроки передачи информации об изменениях статуса земельных участков и отображения информации в федеральной информационной системе. Кроме того, жестко регламентировано выделение участков в лесных зонах. Усилена роль органов государственной власти дальневосточных регионов в решении вопросов выделения земли. «Это обеспечит прозрачность решений на местах, а также создаст дополнительные правовые гарантии для сохранения природных ресурсов в регионах», — считает вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова. Законопроектом обязывается проводить проверки отказов в предоставлении земельных участков с направлением письменных запросов, в том числе в электронном виде. Это позволит обеспечить большую юридическую «чистоту» процедуры предоставления участков, в то числе избежать возможных ошибок. При этом срок подготовки и направления ответа по данному запросу не должен превышать пяти рабочих дней. По словам зампреда Госдумы Ирины Яровой, законопроект защищает граждан от необоснованных отказов в получении территории. «Межведомственные запросы, которые вводятся данным законопроектом - это защита от того, чтобы гражданин получил необоснованный отказ. Любой отказ должен быть обоснован с учётом полученной информации от ведомств», - заключила она. Важная поправка, подчеркнула Галина Карелова, касается случаев приобретения участков гражданами задолго до действия закона о дальневосточном гектаре, а конкретно – до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации (до 29 октября 2001 года), на которых они успели построить дома, гаражи или другие строения. «Таких участков много. Они приобретались для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, индивидуального гаражного или жилищного строительства. Но практика показала, что в документах, которыми граждане располагают, не указано право, на котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права. Это давало основание для отказа людям в оформлении участков, на которых стоят их постройки, в безвозмездное пользование, - говорит Галина Карелова, – Наши поправки эту коллизию исправляют». «Мы создаем дополнительные меры обеспечения и защиты прав граждан России при реализации их намерения по получению земельных участков на Дальнем Востоке и обеспечиваем дополнительные гарантии для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование в случаях, когда на них расположены объекты недвижимости, уже принадлежащие заявителю», - пояснила Ирина Яровая. Анатолий Широков отметил интерес к программе выделения «дальневосточного гектара». «Практика получения земли по программе «дальневосточного гектара» у нас на Колыме позволяет сегодня говорить о том, что магаданцы планируют использовать её для дачного строительства, для сельскохозяйственного производства, для развития туристической инфраструктуры и т.д. В частности, несколько молодых людей, взявших землю на уникальном Нюклинском пляже Охотского моря, создают здесь своеобразную «первую очередь» будущего туристического кемпинга. А их сверстники связались с такими же молодыми хабаровчанами и договорились вместе выращивать лечебные травяные смеси. При этом часть трав для таких смесей планируется выращивать на Охотском побережье в Магаданской области, а другую часть - в Хабаровском крае», – сказал он. Сенатор также выразил уверенность в том, что «когда с 1 февраля 2017 года право на «дальневосточный гектар» получат жители всех регионов России, количество и качество используемых участков будет серьезно расти». По его словам, этом говорит и уже имеющийся опыт реализации этого закона на территориях Дальнего Востока, и материалы проведенных социологических опросов. «Закон о «дальневосточном гектаре» - это действительно большой шаг. Во-первых, благодаря закону многие люди смогут реализовать свои мечты о собственном доме, хозяйстве или бизнесе. Во-вторых, закон даст импульс к комплексному развитию богатого ресурсами и возможностями Дальнего Востока, которые до настоящего момента не использовались в полном объеме, – прокомментировал член Совета Федерации Ростислав Гольдштейн, – Востребованность программы действительно высока. Только за первый месяц реализации 2-го этапа программы, когда подать заявку на гектар получили возможность все жители Дальнего Востока, было подано более 10 тысяч заявлений. Цифры явно говорят об интересе граждан к закону о «дальневосточном гектаре», их желании жить, работать и развивать свое дело в регионе. Можно сказать, начало положено. Сейчас основная задача – максимальное содействие не только в оформлении необходимых документов для получения участка, но и помощь в его освоении». Напомним, федеральный закон о «дальневосточном гектаре» вступил в силу с 1 июня 2016 года. На первом этапе земля выделялась лишь в определенных «пилотных» муниципалитетах. С 1 октября 2016 года дальневосточник может получить земельный участок в своем регионе. С 1 февраля 2017 года «дальневосточный гектар» выдается любому жителю России. Подать свое заявление на участок можно в уполномоченный орган в бумажном виде или в онлайн-режиме на портале НаДальнийВосток.РФ