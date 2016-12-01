В Комсомольске-на-Амуре прошла первая дальневосточная конференция по социальным сетям

«Сбербанк и КНАаЗ в партнерских отношениях уже много лет, поэтому мы с радостью поддержали организацию такого образовательного мероприятия для молодежи города. Блогосфера в нашем регионе стремительно развивается и мы хотим принять участие в формировании этой культуры, помочь молодым людям получить только качественную информацию и найти себя среди многообразия направлений, которые предлагает интернет», – прокомментировал Роман Чеканов, управляющий центральным отделением Головного отделения по Хабаровскому краю Дальневосточного банка ПАО Сбербанк.