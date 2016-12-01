В Приморье заработал "Телеканал Деда Мороза"

В новом сезоне на Телеканале Деда Мороза будет показываться лучший новогодний и зимний контент, который можно смотреть всей семьей. В эфире будет представлена как добрая советская классика («Снегурочка», «Новогодние приключения Маши и Вити», «Зима в Простоквашино», «Ну, погоди!», «Варвара краса – длинная коса», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Двенадцать месяцев»), так и лучшие современные фильмы, такие как «Ёлки», «Ёлки 2», «Ёлки 3». Конечно, будут в программе и мировые рождественские хиты («Ноттинг Хилл», «Назад в будущее», полнометражные мультфильмы про Барби и Снежную Королеву и многое другое).