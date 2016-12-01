Властям региона поручено снизить давление на бизнес

Приоритетным направлением в улучшении инвестклимата в Приморье станет работа по дорожным картам, направленным на снижение административного давления на бизнес. Об этом было заявлено в ходе совещания по вопросу улучшения позиции в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов Дальневосточного федерального округа, которое прошло в режиме видеоконференции под председательством заместителя министра по развитию Дальнего Востока Сергея КАЧАЕВА. Как напомнил замминистра, полномочный представитель президента РФ в ДФО - заместитель председателя правительства Юрий ТРУТНЕВ весной 2016 года поручил региональным властям создавать все условия для того, чтобы повысить позиции всех субъектов округа как минимум до 41 места в общероссийском рейтинге. «Минвостокразвития проанализировало работу по исполнению дорожных карт и выявило три наиболее проблемных направления: качество организационной, инфраструктурной и информационной поддержки малого предпринимательства, качество и доступность финансовой поддержки, качество и доступность инфраструктуры. Сейчас данные показатели отражаются на общем инвестклимате Дальнего Востока. Мы разработали отдельные «дорожные карты» по каждому проблемному направлению и предлагаем сконцентрировать усилия на их исполнении. По нашей предварительной оценке, это поможет добавить к рейтингу ДФО как минимум 10 мест в рейтинге», - подчеркнул он. Как доложил директор департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей ПАВЛЕНКО, в Приморье работа по улучшению инвестиционного климата проводится на системной основе. Большое внимание уделяется взаимодействию с органами власти всех уровней, федеральными корпорациями по развитию бизнеса, снижению налоговой нагрузки и устранению административных барьеров, развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства. «По отдельным направлениям «дорожных карт» организована усиленная работа. В первую очередь это показатель «Административное давление на бизнес». Разработан расширенный перечень мероприятий, по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморье ведется работа по созданию единого реестра проверок контрольно-надзорных органов. Также на одном из заседаний оргштаба губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ поддержал инициативу бизнес-омбудсмена по рассмотрению системных обращений предпринимателей по вопросам административного давления непосредственно на заседаниях с участием всех заинтересованных», - отметил Сергей Павленко. Кроме того, отдельная работа ведется по улучшению качества и доступности финансовой поддержки предпринимателей: совместно с законодательным корпусом Приморья постоянно рассматриваются вопросы совершенствования режимов налоговых каникул в различных сегментах бизнеса. По показателю «Эффективность нефинансовой поддержки малого предпринимательства» сформированы муниципальные перечни имущества, которое могут использовать предприниматели. Представитель департамента подтвердил, что в Приморье будет активизирована индивидуальная работа с предпринимателями для доведения до них информации о возможностях работы начинающих бизнесменов не только в государственных, но и в частных технопарках и бизнес-инкубаторах, что соответствует позиции Минвостокразвития. «Мы уже обсуждали с Агентством стратегических инициатив возможность учитывать рабочие места не только в государственных, но и в частных технопарках. Нужно корректировать методику оценки этого показателя и расширять на все те объекты инфраструктурной поддержки предпринимателей, которые работают в регионе», - заявил замминистра Сергей Качаев. Отметим, долгосрочную программу «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края в формате внедрения лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ» утвердил губернатор Приморья. Реализация семи дорожных карт позволит сделать легким ведение бизнеса на территории Приморья. Насколько эта работа будет проведена качественно и удовлетворит предпринимателей, станет ясно в 2017 году, когда Приморье в числе других субъектов страны получит оценку в рамках Национального рейтинга. Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.