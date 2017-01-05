Приморцам рассказали, что будет с краевой медициной в 2017 году

– За последние три года в здравоохранении региона немало сделано. Согласно социологическому опросу растет и удовлетворенность населения медицинской помощью. Но этот рост небольшой. Пока еще больше половины жителей края не удовлетворены оказываемыми медицинскими услугами, а значит нам есть над чем задуматься! Несмотря на реализуемые программы и очевидные успехи, проблемы в сфере здравоохранения остаются. В 2017 году мы по-прежнему будем уделять внимание поликлиническому звену. Именно сюда за помощью обращается большинство людей. Необходимо продолжить работу по регулированию потоков пациентов, снижению очередей на прием.