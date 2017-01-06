Курс доллара рухнул ниже 60 рублей

Биржевой курс доллара упал ниже 60 руб. впервые с июля 2015 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, пишет РБК. По состоянию на 14:19 мск доллар упал до отметки 59,74 руб. за доллар. После этого курс скорректировался до отметки 59,81 руб. за доллар. Накануне, 4 января, торги закрылись на отметке 60,46 руб. за доллар.