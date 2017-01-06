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Японцы бросились скупать новые автомобили

6 января 2017, 08:02
Продажи в 2016 году выросли впервые за два года

Продажи в 2016 году выросли впервые за два года

Продажи новых автотранспортных средств в Японии в 2016 году снизились на 2% по сравнению с предыдущим годом и составили минимальные с 2011 года 4,97 млн машин, свидетельствуют данные Японской ассоциации автомобильных дилеров (JADA). Тем не менее аналитики отмечают позитивную тенденцию на японском авторынке и ожидают роста продаж в 2017 году, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Продажи микролитражных автомобилей в Японии (объем двигателя до 660 кубических см) сократились на 9% - до 1,72 млн машин. Эти машины все еще популярны благодаря экономии топлива, но их доля рынка неуклонно снижается с повышения налога на продажи в апреле 2015 года.

Кроме того, негативным фактором для рынка малолитражек стал скандал с занижением показателей расхода топлива компанией Mitsubishi, которая также производила автомобили для Nissan.

Тем не менее, продажи обычных машин в минувшем году увеличились впервые за два года, на 3% - до 3,24 млн.

Аналитики отмечают позитивную тенденцию на японском авторынке и ожидают роста продаж в 2017 году. В декабре продажи новых машин повысились в прошлом месяце на 10,8% в годовом выражении, рост зафиксирован по итогам второго месяца подряд.

Также свою роль в привлечении покупателей может сыграть выход новых моделей от лидеров авторынка.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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