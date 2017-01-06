Японцы бросились скупать новые автомобили

Продажи новых автотранспортных средств в Японии в 2016 году снизились на 2% по сравнению с предыдущим годом и составили минимальные с 2011 года 4,97 млн машин, свидетельствуют данные Японской ассоциации автомобильных дилеров (JADA). Тем не менее аналитики отмечают позитивную тенденцию на японском авторынке и ожидают роста продаж в 2017 году, сообщает деловая газета "Золотой Рог".