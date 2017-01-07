На Дальнем Востоке построят уникальные паромы для Сахалина

Уникальность кораблей заключается в том, что они специально разрабатываются под сложные гидрометеорологические условия для функционирования на линии «Ванино-Холмск». Новый грузопассажирские паромы имеют повышенную ледовую классность – АRC5. Таким образом, судна могут преодолевать льды толщиной 0,8 метра в зимне-весеннюю навигацию и льды до 1 метра в осенне-летнюю. При этом скорость кораблей при преодолении льдов зимой составит 6-8 узлов, а летом 3 узла. Также примечательным является тот факт, что перспективные паромы не будут ограничены погодными условиями и районом плавания в отличие от ныне действующих паромов типа «Сахалин».