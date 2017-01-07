Нерадивым чиновникам будут дарить календарь с цитатами Путина

Роман Путанов (активист проекта «Сеть»): «Послание Президента – это руководство к действию для чиновников на годы вперед. Путин чувствует что беспокоит людей и дает прямые указания своим подчиненным. Мы создали своеобразную «напоминалку» для тех, кому адресовано послание, где тезисы выступления раскрывают простые граждане, не имеющие отношения к политике: рабочие, врачи, учителя, студенты. Календарь на стене служебного кабинета – это компас для чиновника, по которому можно сверять свою повседневную работу одновременно с указаниями Президента и чаяниями народа».