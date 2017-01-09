Бывший гендиректор приморского оборонного завода пойдет под суд

Досье «Золотого Рога»: «Радиоприбор» - одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. В декабре 2015 года и в феврале 2016 около 300 работников завода провели митинги с требованием погасить многомиллионную задолженность по зарплате. Коллектив направил письма в ряд государственных и надзорных структур с требованием вмешаться в ситуацию. На заводе тогда работали около 1,5 тыс. человек. Арбитражный суд Приморского края в апреле 2016 года ввел на предприятии процедуру наблюдения сроком на шесть месяцев.