Даже иностранцы кинулись скупать рубли

Московская биржа традиционно проводит валютные торги в январские праздники, пишут «Известия». В пятницу, 6 января, они закрылись на отметке 59,6 рубля за доллар по сравнению с 61,3 на 30 декабря. Поскольку российские игроки в эти дни обычно неактивны, спрос фактически полностью формируют иностранцы. Чаще они рубли продают, но теперь - покупают. Это довольно неожиданная тенденция: в прошлые годы в декабре–январе рубль традиционно ослабевал. Объемы сделок в праздничные дни были всего в полтора раза ниже, чем в будни, что несколько нетипично для январского затишья.