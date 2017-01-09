Энергетику Дальнего Востока 1 апреля ждет перезагрузка

Досье «Золотого Рога»: «РусГидро» реализует проект строительства четырех электростанций на Дальнем Востоке с привлечением 40 млрд рублей из госбюджета с 2013 года. Пока построена только одна станция - вторая очередь Благовещенской ТЭЦ. Завершить строительство Якутской ГРЭС-2 и ввести ее в эксплуатацию планируется в первом полугодии года, запуск Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) перенесен на 2018 год. Ранее Счетная палата сообщала, что строительство трех станций отстает от графика в среднем на три-четыре месяца. Изначально планировалось, что объекты будут введены в эксплуатацию в 2015-2016 годах.