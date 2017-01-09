Год особо охраняемых природных территорий стартует в бассейне Амура 11 января

В рамках Года ООПТ в Амурском экорегионе пройдут мероприятия, направленные на популяризацию федеральной и региональной системы ООПТ и повышение квалификации ее сотрудников. Выставка «Заповедное ожерелье Амура» – только первое из них. С 14 марта от истоков до устья реки Амур прокатится марафон «Заповедная волна». Его участники – заповедники и нацпарки – будут передавать друг другу символ марафона – флаг «Заповедной волны», и познакомят общественность со своей территорией в самых различных формах: от дней открытых дверей до познавательных экспедиций, слетов и фестивалей. Итогом марафона станет фестиваль туристических продуктов «Заповедный микс», который состоится в Хабаровске в июне 2017 года. В Год ООПТ природоохранные организации Амурского экорегиона проведут «заповедные уроки», конкурсы, региональные экологические смены, викторины для студентов и школьников. Дальневосточная конференция по заповедному делу, семинар для специалистов отделов экологического просвещения и туризма, конкурс на профессиональное мастерство для инспекторов – это те мероприятия, которые помогут сотрудникам ООПТ обменяться опытом и повысить свои профессиональные навыки в деле охраны природы.