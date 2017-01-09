Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году

Поиск финансирования сейчас также несовершенен, как поиск автомобиля пару десятилетий тому назад. В основной массе инвесторы не знают о существовании большинства заемщиков, а заемщики не владеют полной информацией о всех организациях и частных лицах, которые в данный момент были бы готовы предоставить им средства. Заемщики и инвесторы не видят полной картины, они вынуждены соглашаться на те предложения, о которых знают, и которые могут получить в кратчайшие сроки, даже если они не самые выгодные на рынке.