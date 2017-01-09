Почти 200 тысяч туристов из Китая побывали в Приморье в рамках безвизового группового обмена

«Существенное увеличение количества туристов из Китая наблюдалось уже в первом квартале, но пик турпотока в рамках соглашения о безвизовых поездках пришелся на июль и август – за два летних месяца край посетили почти 100 тысяч человек. Всего же за 2016 год Приморье посетили более 350 тысяч туристов из КНР», – отметил руководитель ведомства Константин Шестаков.