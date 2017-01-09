Рыбаки Приморского края выловили за год около 775 тыс. тонн водных биоресурсов

«Минтая добыто почти 130 тысяч тонн, что на 23 тысячи тонн больше, чем в 2015 году. Вылов сельди увеличился на 1,2 тысяч тонн – до 5,6 тысяч тонн. Сайры было добыто семь тысяч тонн», – сообщили в ведомстве.