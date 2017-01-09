"Спартак-Приморье" проиграл в дальневосточном дерби

Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - Обидное поражение. «Сахалин» показал хорошую игру и одержал заслуженную победу. Мы дали сопернику сыграть в их игру, не остановили их нападение. Когда противник играет так, как ему удобно, тяжело выиграть матч. Моментами мы справлялись, но надо играть все 40 минут. За счет одного нападения такие игры не выиграешь, нельзя рассчитывать на то, что соперник забьет 90, а мы забьем 100. Надо было в защите сыграть более организованнее. За поражение беру вину на себя. Ребята бились до конца, и я благодарен им за старания.