"Спартак-Приморье" проиграл в дальневосточном дерби

Команде явно не хватало травмированного Федора Ключникова
8 января. Суперлига - Первый дивизион. Владивосток. «Спартак-Приморье» (Владивосток) - «Сахалин» (Южно-Сахалинск) 79:89 (22:25, 19:28, 19:26, 19:10)
«Спартак-Приморье»: Кривошеев – 19 очков (10 подборов), Анисимов – 16, Матеюнас – 15 (4 подбора, 7 передач), Бабайлов – 14, Ганькевич – 4 (7 подборов).
«Сахалин»: Комолов – 23 очка, Яковенко – 20, Шелекето, Смыгин – 13.
В дальневосточном дерби этого сезона пока лидирует «Сахалин» - вслед за домашней победой 91:77 островитяне обыграли приморцев и на выезде. При этом на скамейке остался бывший лидер «Спартака» Даниил СОЛОВЬЕВ.
Эдуард РАУД, главный тренер ПСК «Сахалин»:
- Я не хотел рисковать Соловьевым, хотя он, несмотря на травму, готов был сыграть на уколах. Но нам важнее, чтобы Даниил полностью восстановился к Финалу четырех Кубка России. Для нас это очень важный турнир и команду я подвожу именно к этому соревнованию. Что касается матча, то это был отличный баскетбол в отличной атмосфере. Я очень скучал по этому залу и его энергетике.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»: - Обидное поражение. «Сахалин» показал хорошую игру и одержал заслуженную победу. Мы дали сопернику сыграть в их игру, не остановили их нападение. Когда противник играет так, как ему удобно, тяжело выиграть матч. Моментами мы справлялись, но надо играть все 40 минут. За счет одного нападения такие игры не выиграешь, нельзя рассчитывать на то, что соперник забьет 90, а мы забьем 100. Надо было в защите сыграть более организованнее. За поражение беру вину на себя. Ребята бились до конца, и я благодарен им за старания.
После этого матча команды поменялись местами: «Сахалин» поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы, «Спартак-Приморье» опустился на 6-ю.
Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет в Подмосковье – 19 января нашим соперником будут «Химки-Подмосковье».
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото БК «Спартак-Приморье»