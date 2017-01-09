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В Приморье полиция перекрыла канал поставки героина из Средней Азии

9 января 2017, 11:20
Члены группы заключены под стражу, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы

По ходатайству следователя члены группы заключены под стражу, каждому из них грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тыс. рублей, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ОМВД России по г.Находке.

Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» совместно с коллегами из Находки по подозрению в распространении наркотических средств задержали группу уроженцев Средней Азии.

В ходе спецоперации задержаны двое жителей Находки и семейная пара, проживающая в поселке Екатериновка. По местам жительства подозреваемых полицейские изъяли наркотики, банковские карты, мобильные телефоны, весы для взвешивания, денежные средства в сумме свыше 100 тыс. рублей.

Изъятое порошкообразное вещество, а также вещество бурого цвета, находящееся в шприцах, было направлено на исследование. Экспертиза показала, что изъятое является героином. Установлено, что участники группы использовали современные методы конспирации: операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков.

В следственном подразделении отдела полиции возбуждено уголовное дело по пункту «б» ч. 3 ст.228.1 УК РФ, незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в значительном размере.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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