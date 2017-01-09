В Приморье полиция перекрыла канал поставки героина из Средней Азии

Изъятое порошкообразное вещество, а также вещество бурого цвета, находящееся в шприцах, было направлено на исследование. Экспертиза показала, что изъятое является героином. Установлено, что участники группы использовали современные методы конспирации: операции по купле-продаже осуществлялись с использованием электронного кошелька в сети Интернет. После перечисления денежных средств покупателю направлялось сообщение о местонахождении наркотиков.