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В Приморье пожарные спасли 15 человек

9 января 2017, 10:48
Через два часа пожар был полностью локализован, общая площадь возгорания составила 20 кв. м.

Через два часа пожар был полностью локализован, общая площадь возгорания составила 20 кв. м., сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю. В городе Находка в 16.20 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в доме, расположенном по адресу: Почтовый переулок, 11. Спустя 9 минут на место происшествия прибыли пожарные расчеты и принялись тушить пламя. Проведя разведку в помещении, огнеборцы установили очаг возгорания. Открытым пламенем горели окна, комнаты, стены, перекрытия мебель на втором этаже здания, деревянная оконная рама на третьем этаже, а также часть козырька и крыша. В связи с сильным задымлением внутри помещения брандмейстеры приняли решение задействовать три звена газодымозащитной службы. В 16:38 пожар был локализован, а 18:30 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 20 кв. м. В ходе тушения пожара из дома, огнеборцы спасли 15 человек. По сигналу тревоги на место происшествия прибыли 19 человек личного состава и 4 единицы техники. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются. Иван КРЫШАН. Фото – МЧС России. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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