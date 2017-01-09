В Приморье в новогодние каникулы зарегистрировали 129 пожаров

Кроме того, в рождественские праздники во Владивостоке, в муниципальных районах и городских округах Приморского края, где проходили массовые гуляния, и праздничные программы – на центральных площадях, парках и скверах храмах и церквей развернуты полевые кухни МЧС. Где каждый желающий отведал вкуснейшей каши и согрелся горячим чаем, а также ознакомился со специально подготовленными выставками пожарной техники.