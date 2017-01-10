Электроэнергия в Приморье подешевеет с 1 июля

По данным Минвостокразвития, сегодня стоимость электричества на Дальнем Востоке колеблется от 3,34 до 9,2 рубля за один кВт.ч, тогда как средний тариф по России составляет 3,19 рубля. Самое большое понижение произойдет на Чукотке – на 65%. В Якутии запланировано снижение на 50%, на Сахалине – на 46%, в Магаданской области – на 34%, в Камчатском крае - на 20%, в Еврейской автономной области - на 17%, в Амурской области и Хабаровском крае - на 5%.