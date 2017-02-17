На развитие острова Русского хотят потратить около 4 млрд рублей

Cледовало бы отработать новые стандарты на более простой территории, а уже затем налагать кальку на эту и получать мастер-план застройки на основе уже четко заявленных намерений инвесторов. Впрочем, такое понятие, как «мастер-план», пока еще четко не сформулировано и в профессиональной среде понимается по-разному. Опять же, инвесторов строить жилье заманить сюда пока не удалось, за исключением страдальцев СК «Остров».