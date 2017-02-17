Население Владивостока за год выросло всего на 390 человек

По данным Управления МВД России по Приморскому краю, в 2016 году зарегистрировано 11.2 тыс. преступлений, что на 26% меньше, чем в 2015 году. Из общего числа зарегистрированных преступлений отнесены к разряду тяжких и особо тяжких - 3.2 тыс. (28%). На 100 тыс. человек населения зарегистрировано 1767 преступлений (в 2015 - 2399). Совершено 902 преступления против личности (меньше на 33%, чем в 2015), 43 убийства или покушения на убийство, 133 случая умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.