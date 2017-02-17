Не все "дальневосточные гектары" одинаково привлекательны

Это подтверждают данные статистики: в лидерах на получение участков земли Приморский и Хабаровский края. «Сегодня (на конец января) в уполномоченные органы поступило почти 9,5 тыс. обращений, из них около 30% всех заявок приходится на юг края - Надеждинский и Шкотовский районы, четверть - на Хасанский район», - отметил и. о. директора департамента земельных и имущественных отношений Приморья Илья ТЕРЕХОВ. От желающих получить бесплатный гектар на территории Хабаровского края поступило 3923 заявки, более 800 из них - с начала 2017 года. Это около 35% всех гектаров, зарегистрированных по Дальнему Востоку в рамках национального проекта.