Первый в России экологический тоннель успешно выполняет свою миссию в Приморье

«К сожалению, такой переход – пока единственный на протяжении всей трассы на Юго-Западе Приморья. Хотя при её проектировании были и другие предложения, которые так и не были учтены. В связи с этим мы периодически становимся свидетелями трагедий, связанных с гибелью редких кошек на этой дороге. В целом за последние 10 лет только по подтверждённым данным на Юго-Западе Приморья на трассе было сбито автомобилями 3 тигра и 2 леопарда. И эти случаи, кстати, так и не были рассмотрены в уголовном порядке. До сих пор не расставлены предупредительные знаки и не наложено ограничение скорости движения для автомобилей в местах переходов животных, – отмечает Павел Фоменко, руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ – В дальнейшем оживленность движения и количество автомобилей будут только возрастать. Не за горами – реализация инвестиционного проекта международного транспортного коридора «Приморье-1», который соединит китайскую провинцию Цзилинь с портом Зарубино. Как горячие пирожки разбираются сейчас земельные участки на Юго-Западе Приморья по программе «Дальневосточный гектар». Между тем эта территория остается местом обитания единственной в мире популяции дальневосточного леопарда, которая сегодня насчитывает около 80 особей. Мы полагаем, что последствия ее мощного развития, активизации жизни людей по сторонам автотрассы Раздольное-Хасан и обитание здесь редких кошек – тигра и леопарда, надо просчитывать уже сейчас для того, чтобы предвидеть и минимизовать возможные конфликты интересов человека и дикий природы».