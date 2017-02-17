Почему российские работодатели не доверяют фрилансерам?

При этом растет не только спрос на фриланс, но и его предложение - и это еще один мировой тренд, считают в Accenture. «Многие сотрудники сегодня склонны жестко выстраивать баланс между личной жизнью, свободным временем и графиком работы. Выбирая работу, молодые люди часто учитывают даже время года, на которое приходится реализация проекта, - говорит Кушелевич. - Специалисты в режиме фриланса нередко работают лучше, чем в штате крупной компании: у них больше энергии и желания достичь успеха в проекте, ведь они его сами выбрали и сами управляют своим временем».