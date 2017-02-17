Проектировщики из Москвы, обустраивая остров Русский, хотят обойтись без приморцев

Но включение в старую городскую среду новых высоток нарушило комфорт: появились сильные потоки ветра, которых не было прежде, большие затененные пространства и пр. В итоге специалисты считают, что в ряде случаев уникальный по своим микроклиматическим характеристикам ландшафт был испорчен. И очень важно, чтобы такой беды не случилось при застройке о. Русского. А тревога в этом отношении имеет основания: три «гирлянды» пятен «логова дракона» на п-ове Саперном, наиболее благоприятные по микроклимату, пока никак не учитывались в проектах развития острова Русского. Что же предлагается строить?