"Адмирал" третий раз в своей истории вышел в плей-офф

- Мы не фавориты – это понятно. Шансы 50 на 50 сказал бы, если б раньше в плей-офф вышли. В противостоянии с Омском каждый игрок должен показать не то что лучший хоккей, а максимум того, что у него есть. Не жалеть ни себя, ни соперника. В подготовке уделим особое внимание обороне, так как у Омска хорошая атака: и не одно-два, а три-четыре звена.