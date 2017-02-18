"Адмирал" третий раз в своей истории вышел в плей-офф

Команда из Владивостока, обыграв «Витязь», вышла на «Авангард»
Победив в Екатеринбурге «Автомобилист» лишь в серии буллитов 1:2, «Сибирь» досрочно отправила «Адмирал» в плей-офф. Исход противостояния «моряков» с «Витязем» оказался не важен – команда из Владивостока в третий раз в свое недолгой истории вышла «за рамки» регулярного первенства. Но, по большому счету, подножку новосибирцам вначале поставил «Амур», а затем «Югра». Напомним, что в прошлом сезоне «Сибирь» выбила «Адмирал» из плей-офф уже в первом раунде.
Пробился в плей-офф и китайский «Куньлунь», подтвердивший тем самым неписанное правило, что новички КХЛ в первом сезоне стартуют сверхуспешно.
Соперником «Адмирала» в первом раунде плей-офф будет омский «Авангард».
18 февраля. Подольск. КСК Ледовый дворец «Витязь», 5,450 тыс. зрителей. «Витязь» (Подольск) – «Адмирал» (Владивосток) – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Александр АНДРИЕВСКИЙ, главный тренер ХК «Адмирал»:
- Выходили как на последний бой. Нам надо было брать очки. С этой высоты выходили умирать на льду. В перерыве узнали результат матча в Екатеринбурге, после чего в хорошую сторону игра изменилась. Ребята раскрепостились, пошёл открытый хоккей с обилием голевых моментов у обеих ворот. Игра понравилась. Первую задачу – выйти в плей-офф – мы выполнили. Теперь надо отдохнуть и хорошо подготовиться.
- Что скажете об «Авангарде»?
- Мы не фавориты – это понятно. Шансы 50 на 50 сказал бы, если б раньше в плей-офф вышли. В противостоянии с Омском каждый игрок должен показать не то что лучший хоккей, а максимум того, что у него есть. Не жалеть ни себя, ни соперника. В подготовке уделим особое внимание обороне, так как у Омска хорошая атака: и не одно-два, а три-четыре звена.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК «Адмирал».