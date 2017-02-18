Бывший гендиректор "Адмирала" задержан силовиками в Москве

В декабре прошлого года по подозрению в махинациях с бюджетными средствами в сфере госзакупок были задержаны председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей АВЕРШИН и супруга Спокойнова, гендиректор зарегистрированных во Владивостоке ООО «Телерадиокомпания «Новая волна» и ООО «Время радио» Марина СВИРИДОВА. На днях суд продлил им меру пресечения в виде заключения под стражу на 4 месяца.