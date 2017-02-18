Лучших водолазов региона срочно собрали в Приморье (фото)

Прибыв на место, спасатели подготовили снаряжение и места спусков, провели инструктаж по основным требованиям правил охраны труда на водолазных работах при тренировочных спусках со льда и подо льдом, и с 15 февраля приступили к практической отработке задач. В их числе спуски на глубину до 20 метров с сигнальным концом, отработка методов плавучести, погружение в автономном снаряжении, погружение на глубину 40 метров в шланговом снаряжении на сжатом воздухе и т.д.