Новоиспеченным владельцам "дальневосточных гектаров" выделят 6 млрд рублей льготных кредитов

Напомним, что с 1 февраля земельный участок на Дальнем Востоке может получить каждый гражданин России. С начала февраля подано более 29 тысяч заявлений. С начала старта третьего этапа сайт «НаДальнийВосток.РФ» посетили 2,8 млн пользователей. По прогнозам министерства, в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение «дальневосточного гектара». При этом, как показывают опросы, 47% потенциальных участников программы не удовлетворены доступностью финансовых ресурсов.