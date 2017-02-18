Владивостокская ТЭЦ-1 греет и освещает город уже 105 лет (фото)

«В начале 80-х годов котельную перевели с угля на мазут. В то время жидкое топливо было дешевле, чем уголь. Это было экономически целесообразно, и лучше для экологии Владивостока. Но развитие центра города тоже шло. Потребность в тепле возрастала также, как и потребление электроэнергии. Поэтому дальнейшее развитие ТЭЦ-1 шло по пути увеличения тепловой мощности. И для ликвидации дефицита тепла здесь в 90-е годы был смонтирован водогрейный котел. По проекту развития первоначально было предусмотрено два котла, но вначале в работу был включен только один котел. Но в 2004 году удалось ввести и еще один котел, что повысило тепловую мощность станции до 350 Гкал в час», - рассказал заместитель главного инженера СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», Михаил БАСЫРЕВ.