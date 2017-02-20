Экскурсоводы Владивостока отметят профессиональный праздник бесплатными экскурсиями

«Профессиональные экскурсоводы и гиды-переводчики – это тот уникальный ресурс, на который, в том числе, возложена колоссальная ответственность – помочь нашим гостям влюбится в Приморье и вернуться к еще не один раз. Туристический поток прошлого года уже составил более трех миллионов человек, и с каждым годом эта цифра будет только увеличиваться. Мы заинтересованы в том, чтобы туристы приобрели приятные впечатления от посещения края, а это невозможно без профессиональной работы экскурсоводов и гидов-переводчиков», – отметил глава ведомства.