Не позднее 1 апреля для Дальнего Востока будет "восстановлена экономическая справедливость"

Новизна состоит в том, что с 1 января все федеральное финансирование будет определяться конкретными «дальневосточными разделами» в государственных программах: их - 27, и в каждой должны быть прописаны региональные приоритеты. Они и будут финансироваться. Предстоит в очередной раз определиться с первоочередным в образовании, медицине, строительстве, модернизации инфраструктуры и так далее. Министр предложил посмотреть на планы с точки зрения комплексного решения задач. И в качестве передовой практики привел в пример план развития Комсомольска-на-Амуре, пишет Деловая газета "Золотой Рог".