В Приморье нажали нужную кнопку

«С каждым разом для нас эти машины все дороже и дороже. А вообще их запретить - это значит лишить нас возможности поменять авто. Очень дорого даже сейчас поменять машину, а что значит пойти купить в салон? Далеко не каждый из нас имеет такую возможность. Единственный вариант - это купить поддержанную машину. Лишать нас такой возможности без нашего на то мнения, не спросив, - это просто безобразие и беспредел», - цитирует «Интерфакс» жительницу Владивостока Екатерину ЛАЙКО, в свое время ставшую известной как председатель «Общества обманутых дольщиков Владивостока».